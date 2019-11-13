Burger King накормит любителей бургеров мясом из растений

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King начала массово продавать бургеры с котлетой из растительного мяса в Европе. Как сообщает «Интерфакс», продукт уже представлен более чем в 20 странах.

Продукт производится компанией The Vegetarian Butcher, его поставили в тысячи европейских ресторанов. Фирма также делает растительные заменители куриного мяса и другую еду для вегетарианцев. В США популярностью пользуются бургеры марки Impossible Foods, но на территорию ЕС такую продукцию не пускают, поскольку в ней содержатся генетически модифицированные ингредиенты.

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В конце сентября стало известно, что в России удалось разработать культивируемое мясо для пищевого производства. Создание 40 граммов продукта, на которое потребовалось около двух лет, обошлось в 900 тысяч рублей. По прогнозам аналитиков, в продаже такое мясо может появиться к 2023 году. По оценке экспертов, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины обойдется розничному покупателю в 800 рублей.

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