Первая российская котлета из искусственного мяса обошлась почти в миллион рублей

В России удалось создать культивируемое мясо для пищевого производства. Его вырастили в лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как уточняется в сообщении, создание 40 граммов продукта, на которое потребовалось около двух лет, обошлось в 900 тысяч рублей. По прогнозам аналитиков, в продаже такое мясо может появиться к 2023 году. По оценке экспертов, через пять лет килограмм культивируемого мяса говядины обойдется розничному покупателю в 800 рублей. Для сравнения, три года назад килограмм такого продукта продавался за 300 долларов.

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«Мясо из пробирки, так же известное как культивируемое мясо — это весьма перспективное направление в мясной промышленности. Не следует путать с имитацией мяса, которая является вегетарианским продуктом, произведенным из растительного белка, чаще всего из соевого или пшеничного», — сказал куратор проекта, молекулярный фармаколог Николай Шимановский. Он указал, что такой продукт имеет этическое значение для общества, поскольку в перспективе поможет отказаться от забоя животных.

В настоящее время крупные сети ресторанов общественного питания проводят эксперименты с введением в меню искусственного мяса. Например, до конца 2019 года такие продукты планируют добавить в рестораны Burger King в США. О внедрении мяса для веганов задумался и KFC. О внедрении таких продуктов объявила и российская сеть «Теремок».

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