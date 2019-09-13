Россиян накормят искусственным мясом

Сеть ресторанов быстрого питания Теремок добавит в меню блюда с искусственным мясом. О грядущем эксперименте на своей странице в Facebook рассказал основатель компании Михаил Гончаров.

«Мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест на ограниченном числе ресторанов. Нам интересно, как будет принят вкус и сама идея», — рассказал он. Речь идет о продукции Beyond Meat. «По вкусу это действительно удивительный „мясной” продукт, запоминающийся и уникальный. Полное ощущение, что ешь сочную мясную котлету с гриля», — написал Гончаров.

Материалы по теме Озеленились Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса

Одновременно предприниматель уточнил, что пока стоимость блюд с искусственным мясом в «Теремке» будет высокой по сравнению с остальным ассортиментом — минимум 449 рублей. «Понятно, что по такой цене продукт в наших "Теремках" пока что не может быть конкурентоспособным», — заключил Гончаров.

Эксперименты с введением в меню искусственного мяса проводят и другие сети питания. Например, до конца 2019 года такие продукты планируют добавить в рестораны Burger King в США. О внедрении мяса для веганов задумался и KFC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!