«Климатическая угроза» оставит веганов без десерта

Один из самых популярных десертов в мире — веганское мороженое — может исчезнуть из продажи. Виной всему проблемы с поставками основного ингредиента блюда — кокосового молока. Это вынудило производителей начать экспериментировать и искать альтернативные продукты, сообщает агентство Bloomberg.

Дело в том, что большую часть кокосов поставляют с ферм в Юго-Восточной Азии. Урожай оказался под угрозой исчезновения: на регион все чаще обрушиваются сильные штормы, вызванные изменением климата. По подсчетам ученых из Отдела исследований ураганов США (подразделение Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории в Майами), за 2018 год в северо-восточной части Тихого океана было зафиксировано 29 тропических штормов при среднем годовом показателе в 26.

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«Мы продолжим поддерживать фермеров, выращивающих кокосовые орехи», — заверила глава Coconut Bliss Ким Гибсон Кларк и заключила, что над регионом «нависла климатическая угроза». Фирма получает кокосы из Таиланда и Филиппин, а затем продает продукцию на территории США и Канады. Кокосовое молоко лежит в основе всей продукции фирмы. Чтобы избежать возможных проблем, в Coconut Bliss начали искать альтернативные растительные продукты. По словам Гибсон Кларк, в ближайшие годы веганское мороженое будет выпускаться в упаковке без слова «кокос».

Мороженое без молока становится все популярнее, прогнозируется, что к 2024 году объем мирового рынка составит 1 миллиард долларов (по сравнению с 400 миллионами долларов в 2017-м), заключает Bloomberg. Покупатели, убежденные в пользе растительных продуктов, в том числе, для окружающей среды, также заинтересовались искусственным мясом: при его изготовлении используется кокосовое масло.

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