В российские магазины завезут искусственное мясо

В России с 5 ноября стартуют розничные продажи растительного мяса американского производителя Beyond Meat. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Первым искусственное мясо появится в магазинах сети «Азбука вкуса» — всего оно будет продаваться в 29 торговых точках в Москве. В основе такого мяса гороховый белок, вода, рапсовое масло. Создатели заверяют, что на вкус и вид оно не отличается от настоящего мяса животного происхождения.

Как сообщили в торговой сети, упаковка из двух котлет Beyond Burger весом 227 граммов будет стоить 750 рублей. «Азбука вкуса» планирует в месяц продавать около тысячи упаковок.

Эксперты отмечают, что ввозная цена искусственного мяса слишком высока — три тысячи рублей за килограмм, что соответствует стоимости премиальной говядины или ягнятины. Между тем килограмм гороха, из которого производится продукт, стоит в десятки раз меньше, отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Аналогичного мнения придерживается главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов, отметив, что котлеты из мраморной говядины стоят в несколько раз дешевле.

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