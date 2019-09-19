Россиян накормят пиццей с искусственным мясом

Сеть Pizza Hut запустила в двух ресторанах в Москве и Санкт-Петербурге продажи пиццы с искусственным мясом, которое производит компания Beyond Meat. Об этом пишет Inc со ссылкой на гендиректора компании в России Александра Нигматуллина.

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Проект пока запущен в тестовом режиме, пиццу с искусственным мясом можно будет приобрести до конца сентября. После этого в зависимости от популярности блюда сеть примет решение, оставлять ли его в меню. Хорошим спросом будет считаться, если такую пиццу будут заказывать 5-6 процентов посетителей ресторанов.

На приготовление одной пиццы уходит одна котлета Beyond Meat. Стоимость килограмма таких котлет (около десяти штук) составляет три тысячи рублей. Таким образом, цена одной котлеты — 300 рублей. Пицца с искусственным мясом будет стоить так же, как и обычная, — 599 рублей.

Новый вид пиццы можно купить только в ресторанах, заказ с доставкой недоступен. Эксперимент проходит в ресторанах по адресам бульвар Энтузиастов, 2 в Москве и Невский проспект, 96 в Петербурге, уточняет VC.

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