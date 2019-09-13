Эксперимент KFC по введению здорового питания провалился

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC признала провальным эксперимент с введением полезной еды в меню. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на одного из руководителей компании.

Представитель KFC в Великобритании и Ирландии Дженни Пэквуд рассказала, что фирме не удалось наладить продажи не жареных продуктов. «Не стоит запускать продукт, который хорошо выглядит с точки зрения питательности. Его никто не покупал», — сказала она. Речь идет о курице-гриль, сэндвичах и куриных грудках.

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С июня в некоторых ресторанах компании появились веганские продукты. Например, в Лондоне, Бирмингеме и Бристоле можно купить бургер с искусственным мясом. Между тем о глобальных изменениях в меню сети в других странах речь пока не идет.

По оценке аналитиков, пока тренд на мясо растительного происхождения на рынке курятины еще не установился. Однако в период с 2018-го по 2023 год этот сегмент в США вырастет с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Во всем мире он увеличится с 18,7 миллиарда до 23 миллиардов долларов.

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