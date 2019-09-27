В «Макдоналдсе» появятся бургеры с искусственным мясом

«Макдоналдс» запустит в продажу бургеры с котлетой из растительного мяса Beyond Meat. Пока о повсеместном внедрении нового продукта в меню речь не идет: эксперимент проводится в фирменных ресторанах в Канаде. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Искусственное мясо можно будет попробовать только в одном бургере, который компания назвала P.L.T. Планируется, что в продажу они поступят в конце сентября и будут стоить около пяти долларов (порядка 320 рублей по текущему курсу). Эксперимент продлится 12 недель. За это время в компании смогут понять, стал ли продукт популярным и стоит ли рассматривать его глобальное распространение.

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Эксперименты с введением в меню искусственного мяса Beyond Meat проводят и другие сети быстрого питания. Например, до конца 2019 года такие продукты планируют добавить в рестораны Burger King в США, а также российская сеть «Теремок». О внедрении мяса для веганов задумался и KFC.

В конце сентября стало известно, что в России разработали культивируемое мясо для пищевого производства. Его вырастили в лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов». Создание котлеты весом 40 граммов обошлось почти в миллион рублей. По прогнозам аналитиков, в продаже такое мясо может появиться к 2023 году. Предполагается, что через пять лет килограмм такого продукта будет обходиться розничному потребителю в 800 рублей.

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