Китайцы заполонили петербургский рынок жилья

В Санкт-Петербурге застройщики начали активно рекламировать свои проекты на китайском языке — спрос на местное жилье со стороны выходцев из Китая растет. Об этом пишет Moika78.ru.

Эксперт рынка недвижимости, председатель совета директоров «Агентства развития и исследований в недвижимости» Андрей Тетыш заявил порталу, что в ближайшем будущем в России можно ожидать появления не только рекламы жилых комплексов на китайском, но и этнических китайцев-специалистов, которые заполонят рынок недвижимости.

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«Российский рынок для китайцев очень привлекателен, — отметил эксперт. — В первую очередь это обусловлено тем, что мы для Китая все-таки одна из Европ. Китайцев привлекает та или иная степень интегрированности в западный мир».

Прибыль петербургских застройщиков от продажи жилья китайцам может достигать миллиардов рублей в год, указывает Moika78.ru. При этом далеко не все они покупают квартиры для себя — очень многие планируют сдавать недвижимость в аренду своим же соотечественникам.

Ранее в декабре стало известно, что туристический поток иностранцев в Россию за период с января по сентябрь 2019-го снизился почти на один процент. Всего за это время страну посетили чуть более 19 миллионов туристов, при этом самыми частыми посещениями отличались граждане Казахстана и Китая.

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