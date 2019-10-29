Российские ученые привлекут китайцев к изучению глубоководного хребта

Российские ученые планируют организовать вместе с китайскими коллегами глубоководную экспедицию в районе Императорского хребта в Тихом океане. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН) Андрей Адрианов.

«Сейчас планируется совместная глубоководная экспедиция двумя судами: китайское судно и российское судно. Совместными усилиями, но на своей робототехнике и судах [планируем] решать некую общую задачу», — отметил он.

По словам Адрианова, старт экспедиции намечен на сентябрь 2020 года, в настоящее время эти сроки обсуждаются с китайской стороной. Как ожидается, участие зарубежных ученых позволит лучше изучить данный район, так как технических возможностей одной страны для этого недостаточно, уточнил вице-президент РАН.

В ходе экспедиции, которая продлится около 1,5-2 месяцев, ее участники испытают автономные необитаемые подводные аппараты двух стран и их взаимодействие, а также исследуют цепочку подводных гор Императорского хребта с точки зрения сосредоточения там минеральных ресурсов.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 625 миллиардов рублей.

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