Российские ученые изучили один из самых труднодоступных архипелагов Арктики

Научно-исследовательское судно «Иван Петров» вернулось в Архангельск из экспедиции, в ходе которой ее участники изучили острова архипелага Северная Земля и шельф моря Лаптевых. Об этом сообщил ТАСС начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

Экспедиция стартовала 10 октября из Архангельска. В ее рамках ученые, в частности, исследовали горные породы на Северной Земле, которая считается одним из самых труднодоступных архипелагов российской Арктики, на предмет возможной нефте- и газоносности.

По словам Ершова, этот рейс стал для «Ивана Петрова» первым после ремонта, который длился два месяца. На судне оборудованы пять лабораторий, где ученые могут проводить научные исследования в области океанографии, метеорологии, гидрохимии и биологии.

Экспедиция прошла в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» нацпроекта «Наука». Она, в частности, предполагает проведение в России порядка 250 морских научных экспедиций к 2024 году. На ее реализацию планируется направить 350 миллиардов рублей.

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