Российские синоптики изучат северные моря

В 2020 году на Северном морском пути появится новая сеть из десятков гидрометеорологических станций, которые обеспечат безопасность судов и позволят получать более точные прогнозы. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, передает ТАСС.

Как отметил Шумаков, в данном регионе будут устанавливаться небольшие автоматические и полуавтоматические станции. «Далее плотность государственной наблюдательной сети будет увеличиваться», — добавил он, уточнив, что процесс расширения сети займет несколько лет.

По словам главы Росгидромета, качество прогнозов по Севморпути в настоящее время соответствует мировым стандартам, однако новое оборудование позволит сделать его еще лучше.

Программа исследования мирового океана является частью нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Согласно ему, до 2024 года в стране должны быть организованы порядка 250 морских научных экспедиций. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 625 миллиардов рублей.

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