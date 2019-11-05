Китайцы незаконно заполонили российский полуостров

Китайские туристы стали массово приезжать на Камчатку без разрешения. Об этом сообщила председатель «Ассоциации туриндустрии Камчатки» Ирина Седова, передает агентство Regnum во вторник, 5 ноября.

По ее словам, многие туристы из Китая приезжают во Владивосток по электронной визе, а затем, не получив разрешения на выезд из региона, отправляются на Камчатку. После этого путешественники селятся у своих родственников, которые нелегально подрабатывают турагентами, и ходят на экскурсии.

«Мы с ужасом наблюдали: подводят группу к подножию вулкана и говорят — дальше идите "туда". "Туда" — это по дикой камчатской природе, с голодными медведями, опасными участками! Это удивительно, что до сих пор не произошло какого-нибудь несчастья», — посетовала Седова.

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Кроме того, она отметила, что Камчатка — регион с ограниченным посещением, поэтому разрешения на походы здесь должны согласовываться с ФСБ, чего нелегальные туроператоры не делают.

«Если зайти в китайский интернет, то там можно прочитать рекламу этих нелегальных, с позволения сказать, гидов китайцев, которые за свою туристическую деятельность не платят ни копейки налогов и подвергают риску жизни туристов», — отметила Седова.

Ранее, в сентябре, заместитель министра культуры России Алла Манилова на обсуждении концепции развития музея «Царское Село» предложила ввести отдельные дни посещения для китайских туристов. Чиновница поручила департаменту музеев и руководству «Царского Села» организовать такое регулирование туристических потоков, чтобы посетители из России также имели возможность посещать Екатерининский дворец, в котором расположена популярная у китайцев Янтарная комната.

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