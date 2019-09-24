Китайских туристов ограничат ради россиян

Для туристов из Китая в музее-заповеднике «Царское Село» могут ввести отдельные дни посещений. С таким предложением выступила заместитель министра культуры России Алла Манилова на обсуждении концепции развития музея, сообщает РИА Новости.

Чиновница поручила департаменту музеев и руководству «Царского Села» организовать такое регулирование туристических потоков, чтобы посетители из России также имели возможность посещать Екатерининский дворец, в котором расположена популярная у китайских туристов Янтарная комната.

Манилова предложила выделить для туроператоров, которые привозят в «Царское Село» китайские экскурсионные группы, понедельник и четверг. Новый режим работы планируется опробовать в тестовом режиме в течение нескольких недель.

Ранее в сентябре стало известно, что российские туристы не могут попасть в музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине из-за наплыва китайских групп.

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