Россиянам не хватило места в «Царском селе» из-за китайцев

Российские туристы не могут попасть в музей-заповедник «Царское село» в городе Пушкине из-за наплыва китайских групп. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова во время защиты концепции развития музея. Ее слова передает «Интерфакс».

«Интерес к музею будет только расти, а значит, надо вводить регуляторы. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться. Люди начинают воспринимать это как норму жизни», — высказалась Манилова и добавила, что размер музея не позволяет увеличить нагрузку.

В связи с этим Министерство культуры поручило департаменту музеев и музею-заповеднику урегулировать ситуацию с туристическим потоком иностранцев. Статс-секретарь предложила разработать систему, при которой для них будут выделены определенные дни посещения. По ее мнению, это позволит российским гражданам посещать Екатерининский дворец.

Директор «Царского села» Ольга Таратынова сообщила, что в будущем году планируется ввести электронную систему продажи билетов, которая позволит посетителям приезжать к определенному времени и не стоять в очереди. Она считает это единственным выходом из сложившейся ситуации. По словам Таратыновой, ожидание в очереди в настоящий момент составляет четыре часа.

В июле двое туристов из Юго-Восточной Азии избили 29-летнюю россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село». Находясь возле музея, два иностранца 53 и 45 лет повздорили с девушкой, после чего ударили ее локтем в живот и повалили на землю. Прибывшие на место драки сотрудники Росгвардии задержали туристов и передали их сотрудникам территориального отдела полиции. Медики диагностировали у пострадавшей закрытую тупую травму живота.

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