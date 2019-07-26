Азиатские туристы избили россиянку в очереди в музей

Двое туристов из Юго-Восточной Азии избили 29-летнюю россиянку в очереди у входа в музей-заповедник «Царское Село» в Пушкине. Об этом сообщила во «ВКонтакте» Вневедомственная охрана по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел днем в четверг, 25 июля. Находясь возле музея, два иностранца 53 и 45 лет повздорили с девушкой из России, после чего ударили ее локтем в живот и повалили на землю. Прибывшие на место драки сотрудники Росгвардии задержали азиатских туристов и передали их сотрудникам территориального отдела полиции.

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Медики диагностировали у пострадавшей закрытую тупую травму живота. Она госпитализирована в больницу имени Семашко.

23 июля сообщалось, что крымские фотографы, предлагающие снимки с животными, избили молодых людей за отказ платить за работу. Инцидент произошел 22 июля у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак. По словам очевидца, фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги. Когда те отказались заплатить больше, они накинулись на них толпой и начали избивать.

Ранее, 11 июля, турист из России проник на территорию турецкой гостиницы, где отдыхали путешественники из Украины, и избил 57-летнего жителя Запорожья до полусмерти. В результате инцидента, который произошел в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, украинец получил тяжелые травмы и впал в кому.

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