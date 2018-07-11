Российский турист избил украинского до полусмерти в Турции

Турист из России проник на территорию турецкой гостиницы, где отдыхали путешественники из Украины, и избил 57-летнего жителя Запорожья до полусмерти. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на туристическое агентство «Лига-Тур-Сервис».

В результате инцидента, который произошел в отеле Ganita holiday village в городе Аланья, украинец получил тяжелые травмы и впал в кому. Как рассказали в турагентстве, когда мужчину госпитализировали, он уже был без сознания, и сейчас пострадавший лежит в реанимации в больнице города Аланья.

По словам директора компании Евгения Титова, турист в момент избиения находился в состоянии алкогольного опьянения, и из-за этого случай нельзя признать страховым. В связи с этим, лечение придется оплачивать семье пострадавшего, однако супруга украинца заявила, что у нее нет средств на лечение и транспортировку мужа на родину.

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Также родственники запорожца сообщили «Лига-Тур-Сервис», что консульство Украины в Турции не принимает участия в решении возникших проблем и на данный момент никак не помогает семье пострадавшего.

В мае туристы из России шумно отметили День Победы в одном из отелей Турции. По словам свидетельницы Юлии Шатовой, праздновать День Победы гости-соотечественники начали заранее. «9-го утром главные мудаки вынесли свои гаджеты с колонками и на всю возможную громкость стали крутить "День Победы" и прочие нетленки», — рассказала Шатова.

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