Намерение ввести в «Царском селе» отдельные дни для китайских туристов объяснили

Министерство культуры России пояснило свою позицию по поводу возможного введения в музее-заповеднике «Царское Село» отдельных дней посещения для китайских туристов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

«Ни в коем случае речь не идет об ограничении доступа в музей для китайских туристов. Напротив, было подчеркнуто, что китайские туристы, представляющими страну – стратегический партнер России являются желанными гостями в музее», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что постараются сделать все возможное для облегчения доступа в музей как российских, так и китайских туристов.

Ранее заместитель министра культуры России Алла Манилова поручила отрегулировать туристические потоки в «Царском Селе». В частности, она предложила ввести отдельные дни посещений для туристов из Китая, которые составляют 60-70 процентов всех посетителей. До этого в сентябре сообщалось, что российские туристы не могут попасть в музей-заповедник из-за наплыва китайских групп.

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