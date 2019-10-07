Назван любимый товар китайских туристов в России

Любимым российским товаром у китайских туристов оказался янтарь. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование платежной системы Sendy и компании «Эвотор».

Специалисты проанализировали данные о покупках путешественников в российских магазинах через китайские платежные сервисы WeChat Pay и Alipay. Выяснилось, что 30 процентов всех приобретений туристов из Китая приходится на янтарь и косметику.

Кроме того, популярными товарами у китайцев являются ювелирные украшения (12 процентов от общего объема покупок), сувениры (8 процентов), алкоголь (6 процентов) и шоколад (5 процентов).

Как пояснил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов, такой ажиотажный спрос на продукцию из янтаря обусловлен тем, что для китайцев этот камень считается символом благополучия и достатка. Кроме того, оттенок янтаря считается священным в Китае, поскольку раньше одежду желтого цвета носили только императоры.

Ранее в сентябре заместитель министра культуры России Алла Манилова на обсуждении концепции развития музея «Царское Село» предложила ввести отдельные дни посещения для китайских туристов. Чиновница поручила департаменту музеев и руководству «Царского Села» организовать такое регулирование туристических потоков, чтобы посетители из России также имели возможность посещать Екатерининский дворец, в котором расположена популярная у китайцев Янтарная комната.

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