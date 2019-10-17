Еще один модный дом оскорбил китайцев и извинился

Французский дом моды Dior принес извинения за то, что во время одной из презентаций продемонстрировал карту Китая без острова Тайвань. Об этом сообщает BBC News.

В КНР компанию обвинили в нарушении принципа «одного Китая».

В заявлении Dior, опубликованном в официальном аккаунте бренда в соцсети Weibo, говорится, что «ошибочные заявления отдельного сотрудника компании ни в коем случае не представляют всю компанию». В Dior подчеркнули, что всегда с уважением относились к чувствам китайского народа, а также уважали территориальную целостность КНР. «Искренняя любовь Dior к Китаю не подлежит никакому сомнению», — указано в заявлении.

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Дом моды приступил к внутреннему расследованию с целью установить причины инцидента и не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

В августе этого года итальянский модный дом Versace был вынужден принести официальные извинения в связи с тем, что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.

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