Иностранцы стали реже приезжать в Россию

Туристический поток иностранцев в Россию за период с января по сентябрь снизился почти на один процент. Об этом сообщается в докладе «Социально-экономическое положение России», опубликованном на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Согласно полученным данным, с января по сентябрь 2019 года Россию посетило чуть более 19 миллионов туристов, что на 0,9 процента меньше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

Самыми частыми посещениями отличались граждане Казахстана и Китая — за девять месяцев в Россию приехали 2,7 миллиона казахстанцев и 1,59 миллиона китайцев. Кроме того, страну часто приезжали жители Финляндии, Германии, Армении, Польши и Эстонии.

В свою очередь самой популярной зарубежной страной среди российских туристов оказалась Турция, выездной поток в которую составил 5,6 миллиона путешественников с января по сентябрь.

Ранее в сентябре онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix выяснил, что иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. Согласно данным, с января по август 2019 года туристы из других стран в сумме забронировали на четыре процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года.

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