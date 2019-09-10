Иностранцы проехали всю Россию и назвали российские дороги «массажером для спины»

Туристы из США, Канады и Европы проехали по России в рамках блог-тура #TransSibChallenge и оценили качество дорог в стране. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Участниками проекта стали блогеры и путешественники, желавшие познакомиться с жизнью российских регионов. Они начали свое путешествие в Петербурге, побывали в восьми городах, а их конечной точкой стал Владивосток. Согласно информации со страниц участников в Instagram, путешественники передвигались на машинах и поездах.

По словам иностранцев, в столице Дальнего Востока задействован не весь потенциал для привлечения туристов. Помимо красивых пейзажей, они отметили качество дорог региона и порекомендовали использовать их для экстремального туризма.

«Может, есть необходимость продвигать в регионе экстремальный туризм. К примеру, показать туристам дороги, как массажер для спины», — посоветовал один из путешественников Гарет Леонардо, добавив, что если правильно это преподнести, то в город хлынут туристы и блогеры.

Проект #TransSibChallenge был направлен на формирование нового туристического имиджа России в Европе, США и Латинской Америке. Маршрут был разработан и проведен туристической компанией «Своя тропа» при поддержке «Русского географического общества».

В сентябре были названы представители стран, чаще всего путешествующие в Россию. Среди них украинцы, финны и поляки.

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