Россияне сняли на видео самый большой круизный лайнер в истории России

Во Владивосток прибыл круизный лайнер Spectrum of the Seas. Местные жители опубликовали в Instagram видео судна, пришвартованного в городском порту.

Представитель порта сообщил РИА Новости, что это самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в российские гавани. Порт смог принять судно таких размеров благодаря дноуглубительным работам, которые прошли в 2018-2019 годах.

На лайнере могут находиться до пяти тысяч пассажиров и 1,5 тысячи членов экипажа. Длина судна — 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — более 168 тысяч тонн. На борту есть площадка с панорамным видом, которая расположена на высоте 90 метров над океаном.

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