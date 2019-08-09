Сотрудник круизного лайнера оригинально попрощался с опоздавшими туристами

Видео: Cruceros Puerto Rico / Facebook

Члены экипажа круизного лайнера Royal Caribbean помахали опоздавшим пассажирам гигантской рукой. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в сети, один из сотрудников корабля машет туристам на пирсе, которые не успели подняться на борт, игрушечной ладонью с надписью bye («пока»).

Однако позже представители компании в официальном заявлении объяснили, что член экипажа махал персоналу другого отплывающего корабля, а не опоздавшим туристам. «Наш сотрудник махал соседнему кораблю Anthem of the Sea, который находился в порту и тоже должен был отправиться в путь. Таким образом он демонстрировал уважение к товарищам», — пояснили в Royal Caribbean.

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