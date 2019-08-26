Пьяная пенсионерка упала с палубы теплохода в Москве

Пьяная жительница Москвы упала с палубы теплохода и попала в больницу. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Инцидент произошел в воскресенье, 25 августа. Вернувшись в порт на Северном речном вокзале после двухнедельного круиза, 62-летняя пенсионерка спускалась по внутреннему трапу вместе с другими пассажирами. Внезапно женщина запнулась и свалилась на пол средней палубы. Ее забрали на скорой помощи с переломами и ушибами.

Как отмечают работники турфирмы и попутчики, женщина злоупотребляла алкоголем в каюте и практически ни разу не вышла на палубу во время поездки. «Когда теплоход прибыл в порт, женщина находилась в неадекватном состоянии», — приводит издание слова директора круиза.

Имя пострадавшей не раскрывается. Известно, что в прошлом она была редактором «одного популярного издания».

По словам супруга пострадавшей, они с женой часто путешествуют, однако в этот раз он не смог ее сопровождать. Узнав о случившемся, мужчина был сильно напуган, поскольку его супруга страдает артритом.

В октябре 2018 года американец упал с палубы корабля во время мальчишника и погиб. Инцидент произошел на круизном лайнере Grand Classica, шедшем из города Палм-Бич, Флорида, во Фрипорт на острове Большая Багама. 29-летний жених Кристофер Макгрори упал в воду во время пьянки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!