Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер

Американец свалился с палубы корабля во время мальчишника и погиб. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 24 октября, на круизном лайнере Grand Classica, шедшем из города Палм-Бич, Флорида, во Фрипорт на острове Большая Багама.

29-летний жених Кристофер Макгрори упал в воду во время пьянки.

«Все, что мы увидели, — это кровь и морская пена», — рассказала одна из пассажирок корабля Мария Леманн.

«Он упал, должно быть, с 10-й или 11-й палубы», — добавил другой очевидец.

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По словам невесты погибшего Джессики Аркетт, пара состояла в отношениях четыре года. «Я не могу подобрать слов. Этот мужчина был моей настоящей любовью и лучшим другом. Пожалуйста, молитесь за нас», — сокрушалась Аркетт.

Макгрори был доставлен на берег Уэст-Палм-Бич в клинику St Mary's Medical Center, где врачи констатировали его смерть.

После трагического происшествия судно продолжило путь до острова Большая Багама.

Ранее в октябре стюардесса вывалилась из самолета авиакомпании Air India и попала в больницу. 53-летняя бортпроводница Харша Лобо выпала из самолета, который стоял на взлетно-посадочной полосе и ожидал вылета в Нью-Дели.

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