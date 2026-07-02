Настоятельница монастыря раскрыла природу инопланетян и их опасность для человечества

Настоятельница монастыря из США заявила, что инопланетяне являются падшими ангелами

Католическая монахиня из США раскрыла природу инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

Розалинд Мосс родилась в Нью-Йорке, после обращения в христианство приняла имя Мириам, а сейчас является настоятельницей монастыря в Оклахоме. В недавнем выступлении монахиня заявила, что НЛО и инопланетяне — это падшие ангелы. По словам Мириам, они представляют опасность для человечества, так как подрывают веру в Бога.

Хотя у Католической церкви нет однозначной позиции по вопросу НЛО, монахиня, ссылаясь на средневекового богослова Фому Аквинского, заявила, что он называл ангелов пришельцами из иных миров. «С католической точки зрения, внеземной разум существует. Эти существа действительно из другого мира, из духовного мира. Это то, что мы называем ангелами», — сказала Мириам.

Она добавила, что некоторые из ангелов служат свету, но другие являются «посланниками обмана и разрушения», которые пытаются заставить как можно больше людей отречься от веры в Бога. «Эти внеземные силы участвуют в великой космической войне. Люди являются частью этого конфликта. Как только это станет очевидным, вам придется выбрать сторону», — подытожила настоятельница.

Ранее сообщалось, что известного католического экзорциста из Вашингтона отстранили от служения за высказывания об НЛО. Он заявил, что они являются бесами.