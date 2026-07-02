Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 2 июля 2026Из жизни

Настоятельница монастыря раскрыла природу инопланетян и их опасность для человечества

Настоятельница монастыря из США заявила, что инопланетяне являются падшими ангелами
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Католическая монахиня из США раскрыла природу инопланетян. Об этом пишет Daily Star.

Розалинд Мосс родилась в Нью-Йорке, после обращения в христианство приняла имя Мириам, а сейчас является настоятельницей монастыря в Оклахоме. В недавнем выступлении монахиня заявила, что НЛО и инопланетяне — это падшие ангелы. По словам Мириам, они представляют опасность для человечества, так как подрывают веру в Бога.

Хотя у Католической церкви нет однозначной позиции по вопросу НЛО, монахиня, ссылаясь на средневекового богослова Фому Аквинского, заявила, что он называл ангелов пришельцами из иных миров. «С католической точки зрения, внеземной разум существует. Эти существа действительно из другого мира, из духовного мира. Это то, что мы называем ангелами», — сказала Мириам.

Материалы по теме:
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО. Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
ФБР расследует загадочные исчезновения ученых, изучавших космос и НЛО.Это связывают с планами Трампа раскрыть секретные документы
24 апреля 2026
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО. Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
Пентагон по требованию Трампа рассекретил 170 файлов об НЛО.Что именно в них оказалось и о чем теперь спорят специалисты?
19 мая 2026
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Она добавила, что некоторые из ангелов служат свету, но другие являются «посланниками обмана и разрушения», которые пытаются заставить как можно больше людей отречься от веры в Бога. «Эти внеземные силы участвуют в великой космической войне. Люди являются частью этого конфликта. Как только это станет очевидным, вам придется выбрать сторону», — подытожила настоятельница.

Ранее сообщалось, что известного католического экзорциста из Вашингтона отстранили от служения за высказывания об НЛО. Он заявил, что они являются бесами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном российском ударе возмездия по Украине

    Минобороны выпустило заявление после мощного удара Украины по регионам России

    Айтишники начали выгорать и уходить из профессии из-за ИИ

    Россиянам назвали доступные способы профилактики рака

    Настоятельница монастыря раскрыла природу инопланетян и их опасность для человечества

    В России выставлен на продажу очень дорогой подозрительный Land Cruiser

    Россияне назвали красные флаги в поведении руководителей

    Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

    Назван эффективный способ похудеть с помощью плавания

    Названа оптимальная стоимость ноутбука в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok