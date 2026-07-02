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07:58, 2 июля 2026Экономика

Россияне назвали красные флаги в поведении руководителей

РИА Новости: Чаще всего в поведении руководства россиянам не нравится агрессия
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Чаще всего в поведении руководителей россиянам не нравится проявление агрессии — как скрытой, так и прямой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job.

Агрессия, уточнили эксперты, встречается в 13,31 процента отзывов сотрудников о руководителях. При этом среди тех сотрудников, которые сталкивались с подобным, большинство готовы это терпеть и даже рекомендовать компанию, пояснили аналитики.

В топ-3 красных флагов также попали нарушение границ (1,94 процента) и токсичность (1,02 процента). Другими раздражающими в руководителях факторами оказались обесценивание (0,86 процента), некомпетентность (0,77 процента), несправедливость (0,64 процента), микроменеджмент (0,62 процента) и фаворитизм (0,5 процента).

Ранее россияне назвали лучший способ сообщить начальству о своем увольнении. По мнению большинства граждан, об уходе их компании следует оповестить руководителя при личной встрече. Еще шесть процентов предпочитают беседовать об этом по телефону, а пять процентов — через HR-специалиста. Только два процента опрошенных готовы сообщить начальнику о своем увольнении по электронной почте.

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