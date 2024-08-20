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15:25, 20 августа 2024Экономика

Россияне назвали лучший способ сообщить начальству о своем увольнении

«Работа.ру»: больше 80 процентов россиян лично сообщают шефу о своем увольнении

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

В России лишь два процента граждан готовы сообщать начальнику о своем увольнении по электронной почте. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор», о котором сообщили «Известия».

Кроме того, 83 процента опрошенных сказали, что об увольнении следует сообщать начальству при личной встрече. Еще шесть процентов предпочитают беседовать об этом по телефону, а пять процентов — через HR-специалиста.

Почти половина респондентов полагают, что уведомлять работодателя об уходе следует за две недели. Другие 35 процентов убеждены, что это нужно сделать сразу после нахождения новой работы.

Ранее сообщалось, что российские работодатели чаще всего отказывают в трудоустройстве тем, кто не обладает необходимыми навыками либо производит впечатление людей с токсичным характером. Кроме того, 70 процентов не принимают тех, кто говорил неправду во время собеседования, а 51 и 50 процентов против того, чтобы пополнять штаты неопрятно выглядящими соискателями.

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