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07:30, 20 августа 2024Экономика

Названа самая частая причина для отказа в приеме на работу

«Работа.ру»: больше 75 процентов работодателей отказывают токсичным кандидатам

Фото: aleksandarlittlewolf / freepik

Чаще всего российские работодатели отказывают в трудоустройстве тем соискателям, которые не обладают необходимыми навыками либо производят впечатление людей с токсичным характером. К такому выводу пришли специалисты «Работа.ру» и «СберПодбор», которые провели соответствующее исследование (есть в распоряжении «Лента.ру»), опросив больше 400 представителей бизнеса.

Оказалось, что 81 процент работодателей отказывают тому, кто лишен требуемых навыков. Кроме того, 76 процентов признались, что с опасением относятся к токсичным кандидатам. Также 70 процентов не принимают тех, кто лгал во время собеседования, а 51 и 50 процентов не хотят принимать в штат неопрятно выглядящих соискателей и тех, о ком негативно отзывается прошлый работодатель, соответственно.

Для 48 процентов оказалось неприемлемо, если ценности кандидата не соответствуют корпоративной культуре или его отличают слишком высокие зарплатные ожидания. Человека, который указал ложные сведения в резюме, не хотят нанимать 46 процентов опрошенных предпринимателей.

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На грамматические ошибки или опечатки в резюме всерьез обращают внимание лишь 12 процентов респондентов. Еще 11 процентов недовольны, если человек опоздал на собеседование, а восемь процентов — если соискатель ничего не знает о компании, в которую пришел устраиваться. По два процента опрошенных сказали, что могут отказать потенциальному сотруднику из-за его знака зодиака или семейного положения.

Ранее выяснилось, что в России почти 40 процентов работников хотят уволиться в первые же месяцы после трудоустройства, так как их ожидания не совпадают с реальным положением дел.

Оказалось также, что о предстоящем увольнении можно догадаться по пяти тревожным признакам, среди которых ухудшение условий труда или постановка задач исключительно в письменной форме.

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      Кирилл Луцюк
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