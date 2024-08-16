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11:35, 16 августа 2024Экономика

Названа доля задумывавшихся об увольнении вскоре после выхода на работу россиян

hh.ru: 40 % россиян подумывали уволиться в первые месяцы после трудоустройства

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Многие сотрудники из-за несовпадения ожиданий с реальностью уже в первые месяцы работы на новом месте задумываются об увольнении, следует из результатов исследования hh.ru, поступивших «Ленте.ру».

Опрос, проведенный платформой среди представителей 266 работодателей и 1068 соискателей, был посвящен выстроенному в компаниях процессу адаптации новых сотрудников (онбордингу). В 57 процентах компаний указали, что такие практики уже у них внедрены, и в двух третях случаев там фиксируют уменьшение числа ошибок, допускаемых новичками. Активнее всего онбординг применяется в IT-секторе, а также в таких отраслях, как строительство, недвижимость и проектирование.

При этом доля респондентов-работников, которые рассказали, что задумывались об увольнении вскоре после трудоустройства, поскольку действительность разошлась с описанной рекрутерами на собеседовании, составила 40 процентов. Большинство опрошенных (59 процентов) отметили, что на их текущем месте работы процесс онбординга отсутствует, 81 процент хотели бы пройти программу адаптации в начале своей карьеры. Среди предпочтительных ее форматов участники исследования назвали наставничество (72 процента), а также личные встречи с коллегами (49 процентов).

Ранее карьерный консультант Галина Бобкова рассказала, что представители поколения зумеров прямо со старта карьеры хотят зарабатывать на уровне начальников отделов, при этом соблюдая баланс личного и рабочего и не перерабатывая. По ее словам, для более старших поколений такая молодежь среди коллег «это что-то сродни инопланетянам».

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      Дмитрий Воронин
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