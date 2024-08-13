Россиянам рассказали о желающих получать много без переработок «инопланетянах»

Консультант Бобкова: для старших зумеры на работе — что-то сродни инопланетянам

Представители поколения зумеров прямо со старта карьеры хотят зарабатывать на уровне начальников отделов, при этом соблюдая баланс личного и рабочего и не перерабатывая, рассказала «Комсомольской правде» карьерный консультант Галина Бобкова.

В то же время думать, что деньги для таких молодых россиян находятся в безусловном приоритете, по ее словам, неверно. «Нет, для них это просто гигиенический фактор, позволяющий им жить в привычном комфорте. Они искренне верят, что им должны предлагать нормальные деньги просто по факту их выхода на работу», — объяснила специалист.

«Для более старших поколений зумеры на работе — это что-то сродни инопланетянам. Они чересчур эмоциональны, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться», — резюмировала эксперт, уточнив, что карьера не является для большинства такой молодежи ценностью, им важно быть причастными к социально значимым проектам, делать мир лучше.

Консультант указала, что для зумеров не очевидна связь между усердной учебой и дальнейшей успешностью, поскольку они видят, как их ровесники стали известными блогерами и заработали большие деньги, не поднимаясь ступенька за ступенькой по социальной лестнице. В то же время перед глазами и обратные примеры, когда родители не могут добиться успеха, работая старательно и соблюдая правила.

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