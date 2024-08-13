Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 13 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о желающих получать много без переработок «инопланетянах»

Консультант Бобкова: для старших зумеры на работе — что-то сродни инопланетянам

Фото: freepik / Freepik

Представители поколения зумеров прямо со старта карьеры хотят зарабатывать на уровне начальников отделов, при этом соблюдая баланс личного и рабочего и не перерабатывая, рассказала «Комсомольской правде» карьерный консультант Галина Бобкова.

В то же время думать, что деньги для таких молодых россиян находятся в безусловном приоритете, по ее словам, неверно. «Нет, для них это просто гигиенический фактор, позволяющий им жить в привычном комфорте. Они искренне верят, что им должны предлагать нормальные деньги просто по факту их выхода на работу», — объяснила специалист.

«Для более старших поколений зумеры на работе — это что-то сродни инопланетянам. Они чересчур эмоциональны, требуют к себе особого отношения и не готовы усердно трудиться», — резюмировала эксперт, уточнив, что карьера не является для большинства такой молодежи ценностью, им важно быть причастными к социально значимым проектам, делать мир лучше.

Консультант указала, что для зумеров не очевидна связь между усердной учебой и дальнейшей успешностью, поскольку они видят, как их ровесники стали известными блогерами и заработали большие деньги, не поднимаясь ступенька за ступенькой по социальной лестнице. В то же время перед глазами и обратные примеры, когда родители не могут добиться успеха, работая старательно и соблюдая правила.

Ранее о том, как меняет стиль работы компаний выход на рынок труда поколения работников 1997 года рождения и моложе, у которых в приоритете отсутствие пиетета перед начальством и чуткое отношение к себе, писала «Лента.ру».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      В МИД Украины прокомментировали угрозу Минска закрыть посольство

      В США предрекли урегулирование конфликта на Украине по предложениям Путина

      Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

      Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

      Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

      53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

      Москвичам пообещали возвращение лета

      В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС России севернее Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше