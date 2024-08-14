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19:03, 14 августа 2024Россия

Россиян предупредили о пяти возможных признаках грядущего увольнения

HR-эксперт Курбанова: ухудшение условий труда — признак грядущего увольнения

Фото: Freepik

Основатель «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова рассказала о пяти возможных сигналах грядущего увольнения. О том, какие признаки говорят о планах работодателя завершить трудовые отношения, Курбанова рассказала «Ленте.ру».

Ухудшение условий труда

«Если вдруг именно вас перевели в душный кабинет без кондиционера и окон или начали буквально заваливать срочными задачами, к которым после выполнения никто не возвращается неделями, это может говорить о желании руководства выжить вас из команды», — предупредила эксперт.

Обычно это (ухудшение условий труда — прим. «Ленты.ру») значит, что по каким-то причинам компания не может или хочет расстаться с вами честно, поэтому создает невыносимые условия работы. Они по плану должны привести [вас] к заявлению на увольнение по собственному желанию

Айгюн Курбановаоснователь «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов

Ограничение доступа к рабочей информации

Как объяснила эксперт, работодатель, планирующий уволить сотрудника, может попытаться «перекрыть кислород» в разных сферах.

«Во-первых, могут ограничить доступ к информации, которую раньше вы получали без преград. Это касается информационных систем, интранета, внутренних порталов или конкретных данных. Во-вторых, отсутствие приглашений на совещания, участие в которых раньше не ставилось под сомнение, — это тревожный сигнал. (...) В-третьих, вас могут удалить из цепочки писем, в которой раньше вы принимали активное участие или были молчаливым наблюдателем. Если это произошло, а люди вокруг обсуждают детали проекта, о которых вы слышите впервые, возможно, с вами решили попрощаться», — объяснила Курбанова.

Постановка задач в письменной форме

«Если раньше все задачи обсуждались с руководителем устно, а теперь их описывают в официальном письме вместе с четкими сроками выполнения, это повод насторожиться. Такая "инструкция", которую обычно просят подписать, говорит об одном: скорее всего вас хотят уволить по статье за невыполнение своих обязанностей», — отметила специалист.

Компания перестала выплачивать бонусы только одному сотруднику

Как рассказала Курбанова, о скором увольнении также может говорить и ситуация, при которой без индексации зарплаты или квартальной премии остался только один человек. «"Выделение" кого-то одного со знаком минус без прямого разговора и объективной обратной связи — это повод насторожиться», — подчеркнула эксперт.

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Обратная связь стала исключительно негативной

«Руководитель в целом всегда был вами доволен, но с определенного момента его обратная связь стала исключительно негативной? Другими словами, вы были достойным сотрудником, а теперь слышите в свою сторону только критику? Скорее всего, руководитель пытается вывести вас из себя и подтолкнуть к решению написать заявление на увольнение», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

К сожалению, в основном сотрудники предпочитают не реагировать на тревожные звоночки. Легче списать их на плохое настроение руководителя или рассеянность коллеги, чем признать, что компания планирует увольнение. На самом деле, когда вы замечаете что-то подозрительное, прямой разговор — лучшее решение. Если руководитель просто не решался по каким-то причинам начать беседу, то из нее можно выйти победителем. За инициативность можно получить выгодные условия после ухода, например, несколько окладов или достойное рекомендательное письмо

Айгюн Курбановаоснователь «Школы карьерного менеджмента», президент Ассоциации карьерных консультантов

В конце июля Русская Школа Управления (РШУ) подсчитала количество россиян, которые боятся быть уволенными. Согласно данным исследования, каждый пятый россиянин считает, что его могут уволить до конца 2024 года.

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      Кирилл Садовский
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