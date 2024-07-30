Боящихся увольнения россиян подсчитали

РШУ: почти 20 процентов россиян боятся, что их уволят до конца года

Почти каждый пятый россиянин считает, что его могут уволить до конца 2024 года. Такой результат показало исследование (есть в распоряжении «Лента.ру»), проведенное Русской Школой Управления (РШУ).

Оказалось, что 18 процентов работающих россиян опасаются или увольнения, или того, что их попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию. В то же время 82 процента респондентов убеждены, что с ними такого не случится. Кроме того, 31 процент опрошенных в принципе бояться, что работодатель даст им отставку. Причины для этого страха называют разные: 30 процентам нравится их нынешняя работа, у 26 процентов нет других источников дохода, у 25 процентов нет финансовой подушки безопасности. Еще 24 процента думают, что им сложно будет трудоустроиться.

Выяснилось также, что почти 70 процентов вообще не боятся увольнения. Из этого числа около половины россиян убеждены, что качественно делают то, что им поручено. Также 31 процент считают, что им не составит труда найти новое место, а 22 процента понимают, что из-за дефицита кадров их работодатель едва ли станет избавляться от сотрудников.

При этом 21 процент россиян планируют сменить место работы уже в этом году, а 79 процентов собираются остаться на их нынешнем месте.

Директор РШУ Анастасия Боровская обратила внимание, что сейчас в России разгорелась настоящая борьба за высококвалифицированные кадры. Чаще всего ищут универсальных работников, которыми можно закрыть сразу несколько направлений. Посему тем, кто активен, постоянно учится новому, расширяет свои профессиональные горизонты, нечего бояться увольнения.

Также есть мнение, что российский работодатель особенно ценит таких сотрудников, которые обладают не только основными профессиональными навыками, но и прикладными. Например, если они умеют вести деловую переписку и готовы внедрять в свою работу ранее не использовавшиеся инструменты.

Между тем российские промышленные предприятия из-за дефицита кадров пытаются удержать персонал ростом окладов — с начала 2023 года в большинстве таких компаний прошло уже по две-три индексации. Каждая индексация оценивается в пять-десять процентов. Не исключено, что до конца 2024 года проведут еще одну.