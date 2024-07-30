Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 30 июля 2024Экономика

Боящихся увольнения россиян подсчитали

РШУ: почти 20 процентов россиян боятся, что их уволят до конца года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Почти каждый пятый россиянин считает, что его могут уволить до конца 2024 года. Такой результат показало исследование (есть в распоряжении «Лента.ру»), проведенное Русской Школой Управления (РШУ).

Оказалось, что 18 процентов работающих россиян опасаются или увольнения, или того, что их попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию. В то же время 82 процента респондентов убеждены, что с ними такого не случится. Кроме того, 31 процент опрошенных в принципе бояться, что работодатель даст им отставку. Причины для этого страха называют разные: 30 процентам нравится их нынешняя работа, у 26 процентов нет других источников дохода, у 25 процентов нет финансовой подушки безопасности. Еще 24 процента думают, что им сложно будет трудоустроиться.

Выяснилось также, что почти 70 процентов вообще не боятся увольнения. Из этого числа около половины россиян убеждены, что качественно делают то, что им поручено. Также 31 процент считают, что им не составит труда найти новое место, а 22 процента понимают, что из-за дефицита кадров их работодатель едва ли станет избавляться от сотрудников.

Материалы по теме:
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году: примеры и советы
Как правильно рассчитывать отпускные в 2024 году:примеры и советы
16 июля 2024
Как написать заявление на увольнение в 2024 году? Как правильно уволиться по собственному желанию
Как написать заявление на увольнение в 2024 году?Как правильно уволиться по собственному желанию
17 июля 2024

При этом 21 процент россиян планируют сменить место работы уже в этом году, а 79 процентов собираются остаться на их нынешнем месте.

Директор РШУ Анастасия Боровская обратила внимание, что сейчас в России разгорелась настоящая борьба за высококвалифицированные кадры. Чаще всего ищут универсальных работников, которыми можно закрыть сразу несколько направлений. Посему тем, кто активен, постоянно учится новому, расширяет свои профессиональные горизонты, нечего бояться увольнения.

Также есть мнение, что российский работодатель особенно ценит таких сотрудников, которые обладают не только основными профессиональными навыками, но и прикладными. Например, если они умеют вести деловую переписку и готовы внедрять в свою работу ранее не использовавшиеся инструменты.

Между тем российские промышленные предприятия из-за дефицита кадров пытаются удержать персонал ростом окладов — с начала 2023 года в большинстве таких компаний прошло уже по две-три индексации. Каждая индексация оценивается в пять-десять процентов. Не исключено, что до конца 2024 года проведут еще одну.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      Жители российского города приняли арт-объект за могилу

      Информацию о выкупе плененных бойцов ЧВК «Вагнер» опровергли

      Стала известна судьба еще одного из пропавших при прорыве дамбы в Карелии

      Боящихся увольнения россиян подсчитали

      На Западе заявили о подготовке Евросоюза к войне с Россией

      Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Россиянка поседела после вызова мужа в военкомат и сказанного ему там

      Раскрыт алкогольный райдер Глеба Самойлова для концерта в Красноярске

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше