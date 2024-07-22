Некоторым россиянам предсказали индексацию зарплат до конца 2024 года

«Известия»: в российской промышленности провели 2-3 индексации зарплат в 2023-м

Из-за дефицита кадров российские промышленные предприятия пытаются удержать сотрудников ростом заработных плат — с начала 2023 года в большинстве таких компаний провели уже по две-три индексации. К такому выводу пришли эксперты рекрутинговой компании Get experts, чьи выводы цитируют «Известия».

Каждая индексация составила в среднем пять-десять процентов, и возможно, что до конца 2024 года будет проведена еще одна.

Между тем 75 процентов занятых на промышленных предприятиях размышляют о смене места работы, а 40 процентов уже получили предложения и рассматривают их. В основном покинуть предприятие хотят из-за низкого уровня доходов — 62 процента. Кроме того, 42 процента жалуются на слабые перспективы карьерного роста, а 27 процентам неинтересны рабочие задачи, которые им ставят.

Изучая доступные вакансии, 55 процентов не соглашаются на какие-либо жертвы, связанные с изменениями условий труда. Однако 23 процента согласны получать «серую» зарплату и перерабатывать.

Особенно острую потребность российская промышленность испытывает в инженерах-технологах. Кроме того, образовался дефицит конструкторов. От них требуются разработка и выпуск компонентов для старого оборудования, а также чертежи уникальных комплектующих, которые больше не получается импортировать.

В такой ситуации работодатели озаботились созданием комфортных условий на предприятиях. Они с куда большей готовностью, чем прежде, делают сотруднику выгодные для него встречные предложения, если он поднимает вопрос об увольнении. Выплачивают все больше надбавок: за выслугу лет, наставничество, внедрение идей по повышению производительности, эффективности работы производства и так далее.

Как полагает руководитель направления «Промышленное производство» компании Get experts Ирина Анисимова, дефицит кадров в промышленности продержится еще несколько лет. Работодателям предстоит вести жесткую борьбу за каждого специалиста.

С кадровым дефицитом в России также столкнулось малое и среднее предпринимательство. Ему не хватает 130 тысяч квалифицированных айтишников. В основном ищут специалистов в области 1С, Python и JavaScript.

В ситуации нехватки рабочих рук российские компании начали разыскивать сотрудников даже в Африке. Там, как и в Средней Азии, ищут низкоквалифицированных рабочих и строителей.

Кроме того, частично решить проблему дефицита хотят с помощью инвалидов. Как отметили в Минтруде, сейчас три четверти россиян с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не задействованы на рынке труда. Уже придуманы меры по их вовлечению в занятость.