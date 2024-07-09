Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:20, 9 июля 2024Экономика

В России заявили о кадровом голоде в одной из ключевых отраслей

«Бланк»: российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с нехваткой 130 тысяч квалифицированных специалистов в области IT, являющейся одной из ключевых отраслей российской экономики. Об усилении кадрового голода в этой сфере сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками банка «Бланк».

В опросе приняли участие в общей сложности 2,5 тысячи предпринимателей из сегмента IT-МСП. По его итогам выяснилось, что в настоящее время нехватка айтишников в сегменте малого и среднего бизнеса составляет 34 процента. На этом фоне заметно выросли зарплатные расходы работодателей. Сейчас средняя зарплата начального специалиста составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч и выше.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

При этом работодатели ищут в основном специалистов с опытом работы. Так, спрос на айтишников среднего (middle) и старшего (senior) уровня составляет 42 и 39 процентов соответственно, тогда как на начальных программистов (junior) — только 19 процентов. Основной интерес компаний сосредоточен на специалистов в области 1С (34 процента), Python-разработчиков (23 процента) и разработчиков на JavaScript (16 процентов), заявили эксперты.

Ранее о дефиците квалифицированных айтишников сообщала и газета «Известия». Согласно сведениям участников рынка, нехватка кадров в одной из ключевых отраслей экономики РФ составила 45 процентов от численности занятых. На этом фоне спрос работодателей на подобных специалистов в стране вырос почти вдвое.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронами по России. Под удары попали шесть областей

      Получивший паспорт за участие в СВО египтянин попросил отпустить его из армии

      Популярная певица опубликовала видео с голой грудью

      Назван щадящий способ лечения «болезни номер один»

      Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

      В СВР рассказали о планах США на Грузию

      Парижские аэропорты проведут забастовку в преддверии Олимпиады-2024

      В США визит Моди в Москву назвали высокой ставкой для России и Индии

      Летчик рассказал о тактике F-16 на Украине

      Ребенку стало плохо в ушедшем на запасной аэродром из-за атаки БПЛА самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше