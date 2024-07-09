В России заявили о кадровом голоде в одной из ключевых отраслей

«Бланк»: российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с нехваткой 130 тысяч квалифицированных специалистов в области IT, являющейся одной из ключевых отраслей российской экономики. Об усилении кадрового голода в этой сфере сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками банка «Бланк».

В опросе приняли участие в общей сложности 2,5 тысячи предпринимателей из сегмента IT-МСП. По его итогам выяснилось, что в настоящее время нехватка айтишников в сегменте малого и среднего бизнеса составляет 34 процента. На этом фоне заметно выросли зарплатные расходы работодателей. Сейчас средняя зарплата начального специалиста составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч и выше.

При этом работодатели ищут в основном специалистов с опытом работы. Так, спрос на айтишников среднего (middle) и старшего (senior) уровня составляет 42 и 39 процентов соответственно, тогда как на начальных программистов (junior) — только 19 процентов. Основной интерес компаний сосредоточен на специалистов в области 1С (34 процента), Python-разработчиков (23 процента) и разработчиков на JavaScript (16 процентов), заявили эксперты.

Ранее о дефиците квалифицированных айтишников сообщала и газета «Известия». Согласно сведениям участников рынка, нехватка кадров в одной из ключевых отраслей экономики РФ составила 45 процентов от численности занятых. На этом фоне спрос работодателей на подобных специалистов в стране вырос почти вдвое.