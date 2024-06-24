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10:01, 24 июня 2024Экономика

Кадровый голод в одной из ключевых российских отраслей усилился

«Известия»: спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли вырос почти вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Весной 2024 года нехватка работников в российской IT-отрасли составила 45 процентов от численности занятых, а спрос работодателей на квалифицированных сотрудников в этой сфере вырос почти вдвое. Об усилении кадрового голода в одной из ключевых сфер экономики РФ сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

К настоящему времени нехватка работников в сфере информационной безопасности составляет порядка 50 тысяч человек, уточнили аналитики центра стратегических разработок «Северо-Запад» и компании Positive Technologies. При этом, как пояснил глава компании Data nanny Иван Линдберг, за последние несколько лет ситуация с обеспеченностью кадрами в данной отрасли резко ухудшилась.

Высокий спрос на квалифицированных сотрудников в IT-отрасли подтверждают и рекрутинговые сервисы. Например, за последний месяц на hh.ru работодатели разместили в общей сложности 101,5 тысячи объявлений о поиске подобных специалистов. Самыми востребованными категориями специалистов стали программисты и разработчики, специалисты техподдержки, аналитики данных. Кроме того, высоким спросом пользуются системные администраторы, тестировщики и специалисты по информационной безопасности, заключили эксперты.

Об острой нехватке кадров в IT-отрасли ранее заявлял и гендиректор компании IVA Technologies Станислав Иодковский. По его словам, дефицит высококвалифицированных сотрудников наблюдается во всех сегментах — от разработчиков до работников в сфере искусственного интеллекта. В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев к середине августа 2023 года оценивал нехватку кадров в IT-сфере в 500-700 тысяч человек.

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