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15:22, 13 февраля 2024Экономика

В России заявили о нехватке кадров в одной из ключевых отраслей

Аналитик Иодковский: российский IT-рынок столкнулся с острой нехваткой кадров

Фото: Sigmund / Unsplash

В настоящее время российский IT-сектор, являющийся одной из ключевых отраслей экономки страны, испытывает острую нехватку кадров. Об этом заявил генеральный директор компании IVA Technologies Станислав Иодковский, его слова приводит газета «Известия».

При этом специалистов не хватает во всех областях IT — от разработчиков до работников в сфере искусственного интеллекта, посетовал эксперт. На этом фоне российским работодателям приходится находить кадры из других городов и дружественных стран.

Заманивают работников и при помощи повышения зарплатных предложений, уточнил Иодковский. При этом поиски кандидатов в других странах не обусловлены стремлением российских работодателей сэкономить. «Уровень российских и мировых зарплат для профессиональных специалистов давно выровнялся», — заключил он.

В середине августа 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев оценивал кадровый дефицит в российской IT-отрасли в 500-700 тысяч человек. При этом общее число работников, задействованных в этом сегменте отечественного рынка, к тому времени составляло 740 тысяч специалистов.

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      Анатолий Акулов
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