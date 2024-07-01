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12:46, 1 июля 2024Экономика

Российских инвалидов собрались активнее привлекать к труду

Минтруд назвал инвалидов одним из способов решения проблемы дефицита кадров

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Инвалиды в трудоспособном возрасте являются одним из источников рабочей силы, которая может быть востребована в условиях рекордного дефицита кадров в России и позволит частично решить проблему. Об этом со ссылкой на проект концепции Минтруда по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года пишет РБК.

Как говорится в документе, в настоящее время три четверти россиян с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте не задействованы на рынке труда. На ситуацию влияет как нежелание работодателей взаимодействовать с ними, так и их нежелание трудиться по тем вакансиям, которые им предлагают.

Авторы концепции предлагают ввести ряд мер, способствующих активному привлечению такой категории граждан к труду. Среди них — освобождение от НДФЛ инвалидов первой группы, преференции для компаний, нанимающих таких работников, увеличение финансовой помощи при открытии своего бизнеса.

В Минтруде сообщили, что документ находится на стадии проработки, в обсуждении участвуют отраслевые ведомства, работодатели, общественные и экспертные организации.

Всего в России проживают 4,2 миллиона человек с ограниченными возможностями в трудоспособном возрасте. Из них 39,8 процента относятся ко второй категории, а 45,2 — к третьей (представители обеих групп сохраняют возможность к труду). По оценке правительства, экономике нужно до 2,4 миллиона дополнительных работников на период до 2030 года.

Ранее аналитики РАН оценили нехватку рабочей силы по итогам 2023 года в 4,8 миллиона человек. По их подсчетам, проблема охватила большинство ключевых отраслей экономики. В свою очередь, президент России Владимир Путин оценил кадровый дефицит в 2,5 миллиона человек.

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