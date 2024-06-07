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12:39, 7 июня 2024Экономика

Нехватку работников в России оценили

РАН: дефицит кадров в России по итогам 2023 года составил 4,8 миллиона человек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2023 года дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек. Проблема нехватки работников охватила большинство ключевых отраслей национальной экономики, сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитиков РАН.

Среди ключевых причин обострения кадрового голода в России эксперты назвали ряд факторов, включая сложную демографическую ситуацию в стране, последствия мобилизации и начала боевых действий на Украине, а также растущая активность компаний из сегмента электронной коммерции (e-commerce).

Последние, в частности, стали массово переманивать штатного персонала практически из всех отраслей российской экономики. С 2020 года подобные организации (прежде всего крупнейшие маркетплейсы и службы доставки еды) создали в стране сотни тысяч новых рабочих мест, что спровоцировало так называемую «гонку зарплат» в борьбе за ценных сотрудников. Многие отечественные компании в итоге не выдержали подобной конкуренции, что в еще большей степени усугубило проблему нехватки кадров.

Ранее президент России Владимир Путин оценил кадровый дефицит в стране в 2,5 миллиона человек. При этом в качестве безработных в РФ, по его словам, числятся порядка 450-460 тысяч граждан. На этом фоне нехватка квалифицированных сотрудников в настоящее время ощущается в большинстве ключевых отраслей — от строительного до промышленного сектора.

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