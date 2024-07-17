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08:59, 17 июля 2024Экономика

Российские работодатели начали активно искать сотрудников в Африке

hh.ru: число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние полгода на фоне рекордного дефицита кадров в России отечественные компании начали активно искать сотрудников в Африке. Об этом со ссылкой на материалы платформы онлайн-рекрутинга hh.ru пишет РБК.

Семь из десяти стран с наибольшим ростом числа вакансий находятся на этом континенте. По сравнению с показателями годичной давности в Кении их число выросло в 39 раз (6,4 тысячи), в Зимбабве — в 15 раз (165), в Замбии — в восемь раз (224), в Алжире — в семь раз (1,7 тысячи).

Помимо указанных государств, в первой десятке повышения спроса на рабочую силу со стороны России представлены Албания, Пакистан и Бельгия. В абсолютном выражении лидерами по числу вакансий остаются Казахстан (143 тысячи, плюс 26 процентов) и Белоруссия (106 тысяч, плюс 28 процентов). Среди стран дальнего зарубежья первые места занимают Турция и Сербия — по 23 тысячи человек, при этом для первой спрос увеличился на семь процентов, а для второй не изменился.

Самыми востребованными категориями при найме сотрудников из-за рубежа через вакансии остаются IT-специалисты и маркетологи. Главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина объяснила, что из этой статистики нельзя вывести типичный портрет мигранта, потому что их наем зависит от региона. Что касается Африки и Средней Азии, то для них по-прежнему низкоквалифицированные позиции рабочих и строителей.

Ранее торговый представитель России в Нигерии Максим Петров рассказал о планах начать производство запчастей в этой африканской стране в 2025 году. Проблемами остаются сложная логистика и малое количество квалифицированных работников, однако их значимость снижается за счет низкой стоимости труда и лояльности, которую обещают местные власти.

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      Платон Щукин
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