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10:39, 30 июля 2024Экономика

Ищущим работу россиянам посоветовали освоить три главных навыка

«Карьерная академия»: работодатели в России стали ценить прикладные навыки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для того чтобы соответствовать требованиям современного рынка труда, россиянам стоит обладать не только основными профессиональными навыками, но и прикладными. Об этом заявила руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова. Ее цитирует «Газета.Ru».

В первую очередь это универсальные навыки, которые еще называют soft skills. К ним относятся умение вести деловую переписку, грамотная речь, логическое мышление, способность решать конфликты. Сюда же относится умение работать в команде.

Следом идут цифровые навыки, которые означают способность человека быстро осваивать новые технологии, использовать обновленный интерфейс и применять в своей работе ранее не использовавшиеся инструменты.

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Наконец, третья группа навыков — lifelong learning. Как пояснила Сатикова, сегодня уже недостаточно просто получить образование в вузе и всю жизнь пользоваться обретенными там знаниями. Учиться приходится постоянно, а значит, на рынке труда в выигрышном положении будет человек, способный осваивать новые профессии.

Ранее сообщалось, что почти 60 процентов россиян жалуются на переработки. Чаще остальных сверхурочно приходится трудиться курьерам, медикам, водителям и учителям. Мужчины перерабатывают чаще женщин, а молодые люди готовы к сверхурочным чаще, чем их коллеги, которым больше 35 лет.

При этом за последний год в РФ на 57 процентов выросло число открытых вакансий. Количество резюме соискателей упало на 2 процента. Как следствие, на дефицит персонала жалуется подавляющее большинство работодателей.

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