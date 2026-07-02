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08:03, 2 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после мощного удара Украины по регионам России

МО России: Средства ПВО в ночь на 2 июля сбили над регионами 327 БПЛА ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 1 на 2 июля сбили над регионами 327 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием после мощного налета выпустило Министерство обороны России, его цитирует РИА Новости.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под удар ВСУ попали 19 российских регионов, среди которых Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Ростовская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. О каких-либо повреждениях после налета украинских дронов в сообщении Минобороны не говорится. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

В свою очередь, российские военные нанесли удар возмездия по объектам на территории Украины. Он был нанесен по объектам украинского топливного комплекса, а также ряду военных аэродромов.

Удар был совершен в качестве ответа на террористические атаки украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

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