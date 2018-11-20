Турист умер во время празднования излечения от рака

Британец отправился на Мадагаскар, чтобы отпраздновать победу над раком четвертой стадии и свою помолвку, однако умер во время поездки. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летний Джон Пол Макаллистер поехал на остров со своим спутником Крейгом Парком, но вскоре после прибытия заболел. Выяснилось, что у мужчины произошел рецидив. Его отправили в больницу Мадагаскара, где Макаллистер провел две недели, однако врачам не удалось спасти британца.

Родственники и друзья занимаются транспортировкой тела домой.

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В октябре американец упал с палубы корабля во время мальчишника и погиб. Инцидент произошел на круизном лайнере Grand Classica, шедшем из города Палм-Бич, Флорида, во Фрипорт на острове Большая Багама. 29-летний жених Кристофер Макгрори упал в воду во время пьянки.

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