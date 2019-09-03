Названы главные иностранцы-любители путешествий по России

Граждане Украины чаще других приезжали в Россию в качестве туристов в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные портала ТурСтат.

Всего с 1 января по 30 июня Россию посетили 3 миллиона 423 тысячи украинцев. Это оказалось на восемь процентов меньше, чем в 2018 году.

На второе место в рейтинге попали казахстанцы (1 миллион 569 тысяч), а на третье — китайцы (780 тысяч человек).

За ними последовали финны, которые путешествовали по России в количестве 430 тысяч человек, и азербайджанцы — 418 тысяч человек.

Шестую позицию заняли поляки (323 тысячи), седьмую — немцы (270 тысяч), восьмую — армяне (260 тысяч).

Десятку главных любителей путешествий по России завершили жители Молдавии (189 тысяч человек) и эстонцы (232 тысячи человек).

В сентябре Турция возглавила список самых популярных у российских туристов стран. Согласно полученным специалистами данным, в первом полугодии 2019 года Турцию посетили 2,649 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!