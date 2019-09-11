Иностранцам станет проще попасть в Россию

С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система. Об этом сообщают РИА Новости.

Выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO), глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова заявила, что введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.

По ее словам, сегодня в туристической отрасли России действуют самые передовые тенденции: снятие визовых ограничений, цифровизация. «Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира», — подчеркнула Догузова.

В августе МИД России предложил упростить процедуру выдачи виз туристам из других стран. Это позволит иностранцам вместо приглашения от туроператора предъявить подтверждение брони в отеле. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок пребывания туристов в России с месяца до полугода.

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