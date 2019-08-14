В России предложили упростить иностранцам въезд в страну

В МИД России предложили упростить процедуру выдачи виз туристам из других стран. Проект соответствующего нормативного правового акта размещен на портале regulation.gov.ru.

В документе говорится об изменениях, которые позволят иностранцам вместо приглашения от туроператора предъявить подтверждение брони в отеле. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок пребывания туристов в России с месяца до полугода.

Отмечается, что документ может вступить в силу к апрелю 2020 года.

В июне президент России Владимир Путин подписал поручение, согласно которому с 1 января 2021 года на всей территории страны будет действовать режим электронных виз для иностранцев. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

В марте Дмитрий Медведев подтвердил, что Россия готова к упрощению визового режима для привлечения путешественников.

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