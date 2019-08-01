В России придумали способ привлечь в страну иностранцев

Срок пребывания иностранных туристов в России по электронным визам предложили увеличить с восьми до 16 дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника руководителя «Ростуризма» Дмитрия Горина.

С таким предложением обратилась к правительству глава ведомства Зарина Догузова. По словам Горина, это позволит сделать путешествия по России интереснее, так как «страна большая». Согласно прогнозам ведомства, введение электронных виз позволит увеличить въездной туризм на 30-40 процентов.

В настоящее время по электронным визам иностранные туристы могут посетить Дальний Восток и Калининградскую область. С 1 октября к этому списку добавятся Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Чтобы получить электронную визу, иностранцы должны не менее чем за четыре календарных дня до предполагаемой поездки заполнить на сайте МИД соответствующую форму. Виза действительна в течение 30 дней.

В июле сообщалось, что в Калининградской области резко увеличилось число иностранцев, въезжающих в этот регион на личных автомобилях, что спровоцировало очереди на границе. Это связали с введением с 1 июля электронных российских виз для граждан 53 государств.

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