На российской границе столпились иностранные туристы

В Калининградской области резко увеличилось число иностранцев, въезжающих в этот регион на личных автомобилях, что спровоцировало очереди на границе. Об этом сообщает издание «Новый Калининград».

В общем числе въезжающих в Россию велика доля туристов, впервые посещающих страну на личном автомобиле. Представитель ведомства связал этот факт с введением с 1 июля электронных российских виз для граждан 53 государств. Так, за сутки 14-15 июля через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Мамоново-2 в Калининградскую область въехало 449 иностранных машин, из которых 300 сделали это впервые.

По словам представителя калининградской таможни, туристы из Германии, Чехии, Франции, Швеции, Швейцарии, Дании и других европейских стран ранее не сталкивались с заполнением пассажирской таможенной декларации. «Это привело к многочисленным ошибкам, на исправление которых потребовалось дополнительное время», — отметил чиновник. Из-за задержек с декларациями на границе образовались очереди из машин.

Чтобы избежать очередей, таможня порекомендовала туристам пользоваться наряду с МАПП Мамоново-2 другими пунктами пропуска (Багратионовск, Мамоново и Гусев), работающими круглосуточно.

При этом ранее сообщалось, что общее число иностранных туристов, посетивших Россию с начала 2019 года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом в 2018-м Так, с января по март общее число туристических поездок уменьшилось более чем на 30 тысяч: с 4,31 до 4,277 миллиона. Жители Украины (1,4 миллиона туристов), Казахстана (664 тысячи) и Китая (252 тысячи) посещают Россию чаще других иностранцев, но поток туристов с Украины за последний год сократился на 8 процентов.

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