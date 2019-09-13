Иностранцы стали чаще приезжать в Россию

Иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным сервиса, с января по август 2019 года зарубежные туристы забронировали на 4 процента больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года.

Самый большой рост туристического трафика зафиксирован на следующих направлениях: Прага — Москва (рост на 112, 5 процента), Прага — Санкт-Петербург (на 61,9 процента), Лондон — Москва (на 57,1 процента), Ницца — Москва (20, 1 процента) и Рига — Москва (16,6 процента).

Лидером туристического потока из-за границы стала Москва, на которую пришлось 50 процентов всех зарубежных бронирований. За ней последовали Санкт-Петербург (12 процентов от общего потока) и Владивосток (2 процента).

Самыми бюджетными направлениями для прилета в Россию оказались Бургас — Москва (средняя цена 9018 рублей), Бургас — Санкт-Петербург (10 315 рублей), а также перелеты в Москву из Салоники (10 748 рублей), Праги (11 991 рубль) и Стамбула (12 482 рубля).

С 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.

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